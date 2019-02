Barbara D’Urso, in abito di pizzo rosa: la scollatura è prorompente, i fan sono senza parole

È una delle conduttrici più amate di Mediaset. Barbara D’Urso dimostra, giorno dopo giorno, la sua bravura ed intelligenza. E non è affatto una caso se l’azienda ha deciso di puntare principalmente sulla sua figura. Come annunciato dalla stessa napoletana, il 2019 sarà un anno ricco per lei dal punto di vista lavorativo. Oltre, infatti, i classici Pomeriggio Cinque e Domenica Cinque, Barbara sarà impegnata anche in altri programmi. Tra cui anche un prime time tutto suo. Ma, oltre alla sua smisurata bravura, c’è anche un altro lato da sottolineare della nostra Barbara. Ovvero, il suo fascino. Dobbiamo ammetterlo, la napoletana, nonostante l’eta avanzata, si mantiene in gran forma.

Barbara D’Urso, quell’abito di pizzo rosa manda in delirio i fan

Insomma, nonostante i suoi 60 anni, Barbara D’Urso è davvero una donna da invidiare. Lo testimonia, infatti, un video pubblicato poche ore fa. La conduttrice è nei suoi camerini, prima di iniziare la puntata odierna di Pomeriggio Cinque. Ed allieta i suoi followers con delle immagini davvero deliziose. La conduttrice, infatti, indossa un fantastico abito di pizzo rosa. Ma ciò che avrà catturato l’attenzione di tutti sarà stata la scollatura. Ebbene si. L’inquadratura dall’alto, offerta dalla napoletana, evidenzia quel particolare prorompente. D’altra parte non è assolutamente la prima volta che la D’Urso ci regala queste immagini deliziose. Poco prima di Natale, infatti, la napoletana si è mostrata al “naturale”. Senza un filo di trucco. E, soprattutto, alla luce del sole. E, dobbiamo ammetterlo, era ugualmente magnifica. Insomma, sembra proprio che Barbara sia stupenda in tutte le salse. Lo pensate anche voi?