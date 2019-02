Barbara D’Urso nel mirino dei followers: quella posa su Instagram non è andata giù

Continua il successo di Pomeriggio Cinque. Ma, soprattutto, il successo di Barbara D’Urso. In pochissimo tempo, infatti, la napoletana ha conquistato tutti gli italiani. Merito della sua bravura, intelligenza ma, soprattutto, bellezza. Ebbene si. Perché nonostante i suoi 61 anni, Barbara ha davvero delle forme da invidiare. Nonostante i suoi continui impegni lavorativi, infatti, la conduttrice si mantiene sempre in gran forma. Un po’ di pilates, un po’ di danza. E questo è l’eccellente risultato. D’altra parte, però, Barbara è cosciente della sua bellezza fisica. Tanto da pubblicare spesso degli audaci scatti su Instagram. Proprio uno di essi, però, ha suscitato delle reazione da parte dei suoi followers.

Barbara D’Urso nel mirino dei followers: quella posa non è piaciuta

Non è assolutamente la prima volta che Barbara D’Urso pubblica foto un po’ particolare. E, parliamoci chiaro, la conduttrice può permetterselo abbondantemente. Eppure, però, quest’ultimo scatto, riproposto sopra, ha suscitato alcune polemiche. Quello che, quindi, le recriminano i suoi followers sono i suoi continui audaci scatti. Ma non solo. Ciò che le viene inoltre criticato è la posizione che la conduttrice assume in questo scatto. In realtà, non c’è nulla di scandaloso. Barbara è semplicemente stesa sul letto. Ma, evidentemente, a destare scalpore è la prosperosa scollatura che si intravede dal vestito. Insomma, come dicevamo, nulla di scandaloso e compromettente. Tuttavia, però, c’è chi ha avuto da ridire. A quanto pare, però, è proprio questo che ha scatenato l’ira dei followers. Secondo loro, infatti, la conduttrice dovrebbe darsi un contegno a causa della sua età. Voi che ne pensate?