Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la risposta della showgirl al video

Abbiamo visto tutte le immagini di Belen Rodriguez con Stefano De Martino offerteci da Spy See e ‘Chi’. Insomma, i fan della coppia non aspettavano altro. Tra i due, evidentemente, c’è ancora amore. Con tutti i nuovi flirt che sono stati associati Belen Rodriguez e Stefano De Martino, qualcuno aveva un po’ perso le speranze. E invece, a quanto pare, ci sono buone, ottime possibilità di rivederli di nuovo uniti.

Tra loro c’è ancora amore. E non solo. Sì, perché tra loro c’è anche l’emblema del loro amore: Santiago. Un bambino dolcissimo e tenerissimo che è cresciuto nella dolcezza di papà e mamma, anche se a distanza. Beh, immaginate se l’amore della coppia si riunisse di nuovo sotto lo stesso tetto…

La risposta di Belen Rodriguez a tutte le notizie

Beh, è un po’ che Belen Rodriguez ci racconta ben poco della sua vita privata. Il gossip continua a produrre montagne di notizie su di lei. Anche se, effettivamente, quella del riavvicinamento con Stefano De Martino se l’aspettavano in pochi. Dunque, come risponderà Belen Rodriguez alle foto ed ai video che la ritraggono mentre bacia Stefano?

Ultimamente non parla molto, è vero. Tuttavia, possiamo dire che una prima risposta l’abbia data già con i video e le immagini che vediamo sul suo account Instagram. “En esto momento de mi vida, estoy buscando hacer exclusivamente cosas que me hacer feliz”, che con non molta difficoltà si traduce in: “In questo momento della mia vita, sto cercando di fare soltanto le cose che mi rendono felice”. Beh, questa può essere una chiarissima risposta a tutto ciò che si sta raccontando su di lei. In questo momento vuole divertirsi e fare le cose che la fanno star bene. Per cui, cene tra amici, sole, mare, costumi e tante risate. Forse, proprio per questo motivo è tornata in Argentina. E proprio per lo stesso motivo ha baciato Stefano De Martino. Vuole essere felice. Punto.