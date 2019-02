Biagio Antonacci, la foto da giovanissimo con Mia Martini che sconvolge i fan.

Sta andando in onda in questi giorni il film per la televisione è dedicato a Mia Martini. A tal proposito Biagio Antonacci ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae da giovanissimo con i capelli lunghi e in compagnia proprio di Mia Martini.

Biagio Antonacci racconta dell’incontro con Mia Martini

Il cantante ha accompagnato questa foto con un lunghissimo post in quale spiega che Mia Martini è stata per lui una donna importantissima ed eccezionale. La donna infatti, racconta Biagio, un giorno andò a casa sua a Rozzano e dopo aver pranzato tutti insieme Biagio si mise al pianoforte e le fece sentire la sua voce le sue canzoni. Mia Martini ascoltando uno dei brani scelse una canzone del suo repertorio da cantare e dopo aver ascoltato il brano Liberatemi sostenne che sarebbe stato un successo pazzesco. Come sottolinea Biagio le previsioni di Mia Martini furono giuste e da lì in poi il suo la sua carriera ha preso il volo. Purtroppo anche a lui però venne consigliato di non lavorare con Mia Martini. Infatti moltissime persone hanno detto a Biagio Antonacci di non lavorare con lei perché si diceva che portasse sfortuna. Alla fine però Biagio seguì il suo istinto, fregandosene delle dicerie. Purtroppo però per Mia Martini le cose furono un pochino più complicate e non bastò il successo di un disco a salvarla dalla sua condizione.

Il post di Biagio Antonacci su Instagram

Nella foto comunque i fan possono ammirare un Biagio Antonacci veramente molto giovane con questi capelli lunghi mossi, ma un sorriso e degli occhi che sono sempre gli stessi. Ecco che cosa ho scritto sul post su Instagram accanto a questa foto: “Io e Mimì ……… Mia Martini è stata una donna eccezionale nella mia vita. Lei venne a Rozzano nella casa di mia madre che ci fece da mangiare una ‘cofanata’ di pasta con il pesce. Poi io mi misi al piano e lì cantai ‘Il fiume dei profumi’ nello studiolo di casa dove dormivo anche. Lei si mise là, umilissima, e disse ‘Questa canzone la canto io’. Poi ascoltò ‘Liberatemi’ e mi disse che sarebbe stato un successo pazzesco. E infatti accadde. Ma non accadde solo questo. Certe persone che mi dissero allora di non lavorare con lei perché portava sfortuna (e furono tanti in quel periodo) alla fine la presero sui denti perché il disco vendette moltissimo alla faccia di quelli che oggi non fanno più nemmeno i discografici”.

