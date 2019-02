Caso Icardi, la clamorosa dichiarazione di Spalletti: “Non si è presentato”

Dopo l’annuncio di stamattina, infatti, ad intervenire è Luciano Spalletti. Non solo, dunque, Mauro Icardi avrebbe perso la fascia di capitano. Ma non sarebbe stato convocato nemmeno a Vienna. Città dove l’Fc Internazionale deve disputare l’andata di Europa League. A chiarire il tutto è, però, Luciano Spalletti. L’allenatore, infatti, durante un’intervista a Sky Sport, ha dichiarato: “Mauro era stato convocato per la gara. Ma ha deciso lui di non viaggiare con la squadra.”

Per ulteriori news d’attualità, di cronaca nera ed, infine, i maggiori dibattiti della politica odierna –> clicca qui