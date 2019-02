Chi è Francesca Zaniolo, la mamma del calciatore che sta facendo impazzire il web e i tifosi della Roma.

Francesca Costa, in Zaniolo ha 41 anni, è una mamma, ma sto facendo girare la testa a tutti i fan della Roma. La Costa infatti è la mamma di Nicolò Zaniolo, classe 1999, giovane stelle emergente della squadra calcistica della Roma. Mentre il ragazzo sta cercando di farsi conoscere e di farsi Largo nel mondo del calcio giallo-rosso, la mamma con una certa facilità, forse anche non voluta, si è guadagnata una bella fetta di popolarità sui social.

Chi è Francesca Zaniolo e il figlio Nicolò Zaniolo

Il profilo Instagram di Francesca Zaniolo conta 40 mila followers e non perché il figlio Nicolò sia bravissimo o sicuramente una futura stella del calcio, ma perché lei è bellissima. La donna sta facendo infatti girare la testa ai fan della Roma: fisico perfetto, statuario, occhi verdi, capelli mori e l’attenzione quando si trova sulla tribuna dell’Olimpico è tutta catalizzata su di lei. Francesca ha avuto Nicolò quando aveva solo 21 anni e guardando al suo profilo Instagram ci si rende conto che più che appassionata di calcio come il figlio, si è appassionata di selfie e foto. Nicolò, intanto è figlio d’arte perché il padre Igor Zaniolo ha giocato nella serie B.

Francesca Zaniolo e la passione per la Roma

In una intervista rilasciata da poco alla Gazzetta dello Sport, Francesca Zaniolo ha dichiarato di tifare Roma da quando aveva 20 anni per le canzoni di Antonello Venditti e per l’icona Francesco Totti. Così facendo, neanche a dirlo, si è aggiudicata tutti i favori dei fan e dei tifosi della Roma che sono già completamente pazzi per lei. La donna racconta anche di avere incontrato Francesco Totti e davanti al figlio al marito si era messa a piangere tanto che il giovane Nicolò si era imbarazzato che dicendole: “Che figure mi fai fare”. Ora però forse di avere una mamma così fashion Nicolò sarà più che fiero!

