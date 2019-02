Chi è Jenny, moglie Insigne: età, lavoro e curiosità

Stasera, 12 febbraio, andrà in onda una nuova puntata de Le Iene Show. Da come è stato possibile carpire da alcune anticipazioni, andrà in onda lo scherzo fatto ad un giocatore del Napoli. Parliamo, infatti, di Lorenzo Insigne. Il napoletano, quindi, sarà vittima di un brutale scherzo. E sembra proprio che la complice sia proprio sua moglie. La bella Jenny. A quanto pare, infatti, verrà testata la gelosia del calciatore. E, d’altra parte, con una moglie splendida è più che giusto esserlo. Ma chi è esattamente Jenny? Conosciamo nel dettaglio la sua età, lavoro e tanto altro

Chi è Jenny, moglie di Insigne: la sua età e la loro storia d’amore

Genoveffa Darone, questo è il suo reale nome, è la moglie dell’attuale centravanti del Napoli. La ragazza, originaria di Caserta, ha conquistato il cuore dello scugnizzo. Quando si sono conosciuti erano entrambi piccoli. Per circostanze della vita, però, si sono persi di vista. Solo dopo ben 6 anni, grazie ad amici in comune, i due si sono rivisti. E da quel momento non si sono più lasciati. Dopo solo 7 mesi di fidanzamento, infatti, i due sono convolati a nozze. Era, infatti, il 31 dicembre 2012, quando la coppia si è giurata amore eterno in municipio. Dopo poco tempo, poi, è nato il loro primogenito Carmine. Ma non solo. Perché dopo soli 3 anni hanno allargato la loro famiglia con l’arrivo del piccolo Christian. Tuttora la coppia, nonostante i continui impegni lavorati di Lorenzo, è molto affiatata ed innamorata. Tanto che entrambi sognano un matrimonio in Chiesa.

Chi è Jenny, moglie di Insigne: il suo lavoro

Jenny incarna a pieno la classica donna mediterranea. Corporatura esile, statura nella norma e colori scuri sono gli ingredienti essenziali per confermare la bellezza della ragazza. Ovviamente, con un fisico del genere è impossibile non intraprendere la strada da modella. Nonostante, infatti, Jenny non abbia intrapreso a tempo pieno questo lavoro, ultimamente la moglie di Insigne è stata protagonista di una campagna pubblicitaria. Non lo ha fatto a scopo di lucro, sia chiaro. Bensì a titolo di amicizia. Jenny, infatti, ha pubblicizzato una nota villa di ricevimenti del capoluogo campano. Che è, tra l’altro, meta preferita di tantissimi compagni di squadra di suo marito.

Chi è Jenny, moglie di Insigne: le sue curiosità

Come ogni donna che si rispetti, anche Jenny ama lo shopping. La bella napoletana, infatti, impazzisce sia per le borse che per le scarpe griffate. Ma non solo. Jenny è una donna da mille risorse. Ama fare sport e tenersi in forma. Ed, infatti, insieme a Lorenzo, segue un’alimentazione corretta. E, dobbiamo ammettere, che sta riuscendo a pieno nel suo obiettivo. Ultima curiosità: ama viaggiare.