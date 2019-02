Chiara Ferragni, l’incredibile richiesta su Instagram: i followers sono in visibilio

Chiara Ferragni è senza dubbio l’influencer per eccellenza. Una vera e propria celebrità, insomma. Attualmente, infatti, la ragazza conta circa 15 mila followers su Instagram. Ed è proprio su questo social che l’influncer pubblica spesso degli audaci scatti. Ultimamente si è mostrata anche in un completino di pizzo rosso. Suscitando, di conseguenza, la reazione dei suoi follower. Non tanto per il tipo di abbigliamento utilizzato, sia chiaro. Più che altro per la posizione assunta durante lo scatto. A detta di molti, infatti, Chiara essendo una mamma di un bimbo piccolo, avrebbe potuto evitare. A distanza di giorni, però, la moglie di Fedez non ha dato peso a questa polemica. Ed ha continua a pubblicare scatti. Uno di essi, pubblicato nella giornata di ieri, è davvero divertente e inaspettato.

E così Chiara Ferragni ha deciso di sorprendere tutti. Proprio ieri, infatti, l’influencer ha pubblicato uno scatto a bordo piscina. Tutto nella norma, oseremmo dire. Ciò che cattura l’attenzione, però, è la didascalia utilizzata a corredo della foto. “Il miglior commento sui miei piedi vince un mio like”, scrive l’influencer. Perché proprio i piedi? Per chi non lo sapesse, dunque, i suoi piedi sono stati al centro di grossi dibattiti mediatici. A detta di molti, infatti, avrebbero delle dimensioni spropositate rispetto a tutto il corpo. Tuttavia, però, Chiara è riuscita a scherzarsi su. E ha lanciato questo divertente gioco su Instagram. Ovviamente, i sue followers si sono fatti trovare pronti a tale richiesta. E si sono letteralmente scatenati.

Ecco. Questi sono solo alcuni dei commenti più divertenti arrivati sotto la foto di Chiara. Per adesso, però, l’influencer non ha decretato ancora il vincitore. Ma siamo certi che anche lei leggendo tali commenti ci abbia riso su.