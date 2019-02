Diletta Leotta studia in piena notte, ma c’è un dettaglio che fa impazzire i fan.

Diletta Leotta torna a fare impazzire i suoi Followers. La bellissima conduttrice di Diretta Gol il programma su DAZN ha pubblicato qualche ora fa una foto che la ritrae mentre studia nel cuore della notte. Ciò che si chiedono però i fan non è che cosa stia studiando nel cuore della notte o che cosa siano tutti quei fogli pieni di appunti che lei ha davanti. Tutti si chiedono come faccio ad essere così bella anche in piena notte! In più c’è un dettaglio accattivante che acchiappa l’attenzione di tutti.

Diletta Leotta con gli occhiali: il fascino dello studio di notte

Diletta Leotta, infatti, si è ritratta in questo selfie con gli occhiali e una canotta che ovviamente le mette in bene in evidenza tutte le forme. Soprattutto la sua scollatura. Diletta Leotta infatti è indossa questa canottiera color salmone che si sposa perfettamente con i suoi capelli biondi e gli occhiali neri e si mostra praticamente appoggiata ad un tavolo ricoperto di fogli scritti. Che cosa stia studiando ancora non si sa, ma i fan hanno premiato comunque questo scatto con una marea di commenti positivi: “Buongiorno prof. Non studiare troppo. Che amore di donna sei. Sei bellissima. Mentre studi mi fai venire voglia di tornare a studiare. Gli occhiali ti danno un’aria interessante”. Insomma i fan si sono dimostrati più che contenti di poter vedere Diletta studiare nel cuore della notte e il suo sguardo così sorridente e affascinante con gli occhiale che le danno un’aria ancora più sensuale, ha colpito nel segno. Chi non vorrebbe avere un insegnante così del resto?

