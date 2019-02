Elisabetta Gregoraci nuda in vasca: la schiuma non copre proprio tutto

Come avrà trascorso il Capodanno Elisabetta Gregoraci? Ve lo sarete chiesto in tanti. Beh, anche noi, e forse un indizio l’abbiamo avuto dal suo ultimo aggiornamento di Instagram. Sicuramente si sarà concessa un po’ di tempo per stare in armonia e felicità con amici e parenti vari. E, sicuramente, anche un po’ di tempo per sé stessa. Non sappiamo se questa foto sia stata scattata proprio a capodanno. Tuttavia, possiamo dire con certezza che sia stata pubblicata proprio a poche ore dalla fine del 2018. Elisabetta Gregoraci è in vasca da bagno, con la schiuma del sapone che non riesce a coprire proprio tutto. Qualcosa è rimasto scoperto, un po’ di color carne si vede. Ed è soprattutto quello che attira l’attenzione dei followers e scatena una marea di ‘mi piace’, commenti e cuoricini sui social.

Per ulteriori news su Elisabetta Gregoraci, le sue ultime dichiarazioni e i migliori scatti fotografici –> CLICCA QUI

Gli auguri di Elisabetta Gregoraci per Capodanno: direttamente dalla vasca

Un bicchiere di bollicine per brindare con i suoi followers. Una vasca da bagno e tanta schiuma. Elisabetta Gregoraci è stupenda, bisogna proprio dirlo. Una delle più ammirate donne d’Italia che riscuote tantissimo successo non solo in tv ma, come possiamo vedere, anche sui social.

Ecco il suo messaggio per augurare buon anno nuovo a tutti i fan: “Parola chiave nel 2019 .. Felicità .. vi auguro con tutto il cuore di essere felici .. di avere la Salute perché è la cosa più importante … il Lavoro , per darvi la stabilità e la dignità di poter andare avanti, la Felicità cercatela in tante piccole cose e nell’Amore che è il motore della vita .. tante cose belle per tutti noi .. vi voglio bene Eli ..💙Buon Anno”. Parla di amore come del motore della vita e, chissà, forse si sarà riacceso anche per lei? Staremo a vedere…