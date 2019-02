Michelle Hunziker, la foto da bambina sconvolge i fan: è identica ad Aurora.

Michelle Hunziker è una delle conduttrici italiane più amate in assoluto. Classe 1977, nata il 24 gennaio, è una attrice, ex modella e cantante svizzera ormai italiano al 100%. Negli anni ’90 è diventata famosa per la pubblicità di una marca di biancheria intima, Roberta, che mostrava soltanto il primo piano dei suoi glutei e la schiena con una treccia bionda. Saltata agli onori delle cronache poi per il matrimonio con Eros Ramazzotti , ha lavorato in TV accanto a Paolo Bonolis nel programma I Cervelloni. È diventata poi famosa per aver condotto anche tantissimi altri programmi come Zelig, Paperissima, Striscia la Notizia, Scherzi a parte, Festivalbar… e ha debuttato anche come protagonista della serie tv Love Bugs accanto all’attore Fabio De Luigi. Ha condotto anche il Festival di Sanremo insieme a Pippo Baudo e poi con Claudio Baglioni nel 2018 insieme a Pierfrancesco Favino.

Michelle Hunziker Instagram: le foto di lei da giovane e con Aurora

Da qualche tempo Michelle Hunziker si immortala spesso nelle foto accanto a sua figlia, la bellissima Aurora Ramazzotti nata proprio dal primo matrimonio. Anche se attualmente la conduttrice è sposata con Tommaso Trussardi. Tra le tante foto pubblicate sui social nel periodo natalizio è sbucata una di Michelle Hunziker da bambina. Bellissima molto somigliante in tutto e per tutto da Aurora. Una sorta di fotocopia e i fan hanno apprezzato questa foto con tantissimo calore.

Michelle Hunziker da bambina è quasi irriconoscibile

La Hunziker ha commentato la foto con una sorta di saluto da lei del passato e racconta che lo sguardo era quello di quando suo padre le diceva che Babbo Natale a breve sarebbe arrivato portandole i doni. Così l’augurio per queste festività natalizie e di anno nuovo di Michelle Hunziker è stato quello di ritrovare un po’ il bambino che è in tutti noi e ha invitato i suoi fan a cercare delle foto di loro da bambini e taggarla.

Michelle Hunziker, il post accanto alla foto di lei bambina

Un saluto da me dal passato…Questo era il mio sguardo quando papà mi diceva che presto sarebbe arrivato Babbo Natale…uno sguardo pieno di sogni, di speranza, di attesa e d’impazienza. Se in questo periodo, poco prima di Natale, ritrovassimo tutti il bambino che c’è in noi…abbiamo vinto tutto! 🤗 Cercate delle Foto vostre da piccini e taggatemi! Desidero vedere una carrellata di Bimbi che aspettano il Natale! Anche dai miei colleghi daiiiiii! #siavvicinailnatale #bimbianatale ❤️❤️❤️❤️❤️