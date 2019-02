Million Day estrazione del 13 febbraio in diretta, risultati e vincite

In senso assoluto una delle lotterie più amate dagli italiani è senza ombra di dubbio il Million Day. Il suo fascino, infatti, supera ogni confine e viene amplificato dal fatto che mette in palio, in ogni singolo giorno dell’anno, la possibilità di portare a casa un montepremi da urlo del valore niente poco di meno che pari ad un milione di euro. Inoltre, come se già questo non rendesse questo piatto particolarmente interessante, va aggiunto il fatto che per concorrere e cercare di portare a casa questo premio basta spendere solo 1 €.

Anche ieri, 12 febbraio, si è tenuta la classica estrazione quotidiana. Ricorda che, per indovinare la combinazione vincente di cinque numeri, dovrai sceglierne cinque compresi tra 1 e 55 ed ogni singolo giorno l’estrazione in questione è prevista per le ore 19.00. Si tratta di una occasione da cogliere al volo per tutti gli appassionati di gioco di azzardo in senso generico. Ricorda, però, di giocare sempre in maniera responsabile dal momento che la ludopatia è una piaga che si sta via via diffondendo sempre di più. Di conseguenza, abbi cura di tenere sempre le redini del gioco in mano per evitare che la situazione possa sfuggirti di mano.

Million Day estrazione 13 febbraio: risultati diretta:

La combinazione vincente Million Day 13 febbraio: 14 24 29 32 52

Ecco i cinque numeri estratti oggi 13 febbraio Gennaio 2019 al Million Day (a partire dalle ore 19.00). La combinazione Million Day 13 febbraio.