San Valentino 2019: le 10 migliori frasi da dedicare alla festa degli innamorati

San Valentino ormai è alle porte. Ebbene si. Mancano davvero poche ore al giorno più romantico dell’anno. Parliamo, infatti, della festa degli innamorati. In questo giorno dell’anno, quindi, si festeggia l’amore per eccellenza. Ovviamente, non solo tra marito e moglie sia chiaro. Ma anche per la propria famiglia, per il vostro animale domestico. Insomma, quell’amore con la A maiuscola. Immaginiamo, quindi, che in previsione di tale festa non si hanno mai idea su come festeggiare questo giorno. Ma, soprattutto, cosa regalare al proprio innamorato. Le idee sono vastissime, sia chiaro. Eppure, però, quella che più risulterebbe originale e, soprattutto, personale è una bella frase romantica. Non avete idea di cosa scrivere? Beh, questo è l’articolo adatto a voi. Di seguito, infatti, vi proporremo 10 frasi più romantiche da dedicare per San Valentino. Mettetevi belli comodi e scegliete quella che fa più al caso vostro.

Avete già acquistato il regalo per la vostra dolce metà e volete abbinarci una bella frase accanto ma non avete la più pallida idea di cosa scrivere? Ecco a voi 10 frasi più belle ma, soprattutto, più romantiche da dedicare il giorno di San Valentino.

Potrei paragonarti all’aria che riempie i miei polmoni e mi permette di respirare; potrei paragonarti alla forza fisica che mi permette di muovermi; potrei paragonarti all’intelligenza che mi porta a ragionare; eppure, però, non riuscirei a spiegarti esattamente quello che tu sei per me. Ti amo!

Non sono mai riuscito a guardarti una volta negli occhi senza innamorarmi perdutamente di te.

Mi ricordo quando all’inizio non sapevo ancora cosa fosse. Se fosse amore o altro. Ma dentro di me già sapevo che in ogni mio gesto e in ogni mio pensiero, tu, beh proprio tu, ci saresti stato

Non saprei dirti quando ho iniziato ad amarti. Se appena ti ho visto. O magari la terza, quarta volta. Ma di una cosa sono certo: quando ti ho guardata venire verso di me, mi sono reso conto che il resto del mondo era completamente scomparso quando ero con te

Non ti obbligo a fare nulla. Però se resti qui accanto a me, mi rendi felice. Ti amo!

Se per ricevere un bacio da te dovessi andare all’inferno. Io lo farei. Così da raccontare ai diavoli di aver visto il paradiso senza mai esserci entrato

Ci sono momenti in cui mi basta sapere che esisti. Che magari da qualche parte stai ridendo, chiacchierando. Ed io,amore mio, sto veramente bene. Buon San Valentino. Ti amo

Sei un po’ come una medicina che devo prendere tutti i giorni. Quando ci sei, sto infinitamente bene. Quando però non ci sei, mi manchi e mi sento morire. Sei la cosa più bella della mia vita.

Sai, io non ho mai avuto bisogno di nessuno. Eppure, però, tremo al solo pensiero di te lontano da me. Non andare mai via amore mio

Ad una piccola goccia ho parlato di te. Lei, però, non ha mantenuto il segreto. Adesso tutta la pioggia ripete il tuo nome. Sei costantemente nei miei pensieri.

Insomma, queste sono le frasi più belle da dedicare. Insomma, che aspettate? Scegliete quella più bella e stupite la vostra metà.