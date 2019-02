Stasera in Tv, mercoledì 13 febbraio: #CR4 La repubblica delle donne. Ultimo ed imperdibile appuntamento con il talk di Piero Chiambretti. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni

Oggi, 13 febbraio, andrà in onda l’ultimo appuntamento con #CR4 La Repubblica delle Donne. Il conduttore Piero Chiambretti, infatti, è ritornato al timone di un talk davvero divertente. Che ha riscosso, sin da subito, un notevole successo. Tanti gli elementi a suo favore: la bravura del conduttore, la simpatia degli ospiti e le tematiche affrontate. Come ogni mercoledì, quindi, anche stasera gli opinionisti saranno del tutto invariati: Cristiano Malgioglio, Drusilla Foer, Iva Zanicchi, Alda D’Eusanio, Francesca Barra , Annalisa Chirico e Lory Del Santo. Non mancherà, poi, lo spazio dedicato al gossip con Alfonso Signorini. E le pause musicali con Simona Molinari. Ma scopriamo qualche cosa in più.

