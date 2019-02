Stasera in Tv, mercoledì 13 febbraio: Isola dei Famosi 2019 | Anticipazioni Quinta Puntata

Arriva nuovo naufrago all’Isola dei famosi 2019. Come anticipato la TVBlog Ariadna Romero arriverà in Honduras e si unirà al cast degli altri concorrenti. Ma chi è Ariadna Romero? Scopriamolo insieme a tutte le anticipazioni sulla puntata di domani, 13 febbraio.

Chi è Ariadna Romero, la nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2019

Ariadna Romero, attrice ed ex modella cubana scoperta da Pieraccioni nella pellicola Finalmente la felicità,sarà una nuova naufraga del reality show di Alessia Marcuzzi. Ariadna è l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli e arriverà a L’isola dei famosi per la puntata di mercoledì 13 febbraio 2019.

Stasera in Tv, Anticipazioni Isola dei Famosi 2019: doppia eliminazione

Alessia Marcuzzi in compagnia di Alda D’Eusanio e Alba Parietti porterà a casa una nuova puntata della reality e scopriremo anche chi tra Kasper Capparoni, Sarah Altobello e Yuri Rambaldi dovrà lasciare per sempre L’Isola dei Famosi 2019. Sono infatti loro i nominati di questa settimana. Ma le anticipazioni parlano anche di una nuova eliminazione. Nella puntata di domani, 13 febbraio, vedremo un meccanismo spietato che metterà i concorrenti l’uno contro l’altro e con il televoto lampo i telespettatori decideranno chi sarà il secondo eliminato dell’Isola dei Famosi.

Stasera in Tv, mercoledì 13 febbraio: Anticipazioni Isola dei Famosi 2019, nuove coppie nel gruppo?

Ma non finisce qui le anticipazioni dell’Isola dei Famosi 2019 in onda mercoledì 13 febbraio parlano anche di un ampio spazio dato al commento sui nuovi flirt e nuove coppie che stanno nascendo. Pare infatti che oltre al flirt tra Yuri e Sara, altri due concorrenti si sono avvicinati parecchio e scopriremo proprio in diretta di chi si tratta. A quanto pare, infatti, sembra esserci del tenero tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Come andrà a finire?

Isola dei Famosi 2019: in onda sempre di mercoledì?

Dopo due puntate speciali di domenica, ritorna l’appuntamento settimanale con il reality. Questa settimana all’Isola dei famosi andrà in onda di mercoledì e la speranza da parte di Mediaset è quella di risollevare un po’ gli ascolti perché gli ultimi giorni non sono andati particolarmente bene quindi la produzione ha deciso di provare a cambiare giorno e vedere se sarà proprio la giornata di mercoledì quella fortunata per L’isola dei famosi

