Uomini e Donne, anticipazioni: scelta di Teresa, clamorosa novità in arrivo?

Il noto programma condotto da Maria De Filippi ed in onda praticamente ogni pomeriggio attira l’attenzione praticamente ogni giorno di tantissimi spettatori. A tenere banco, in questo momento, è certamente la questione relativa alla scelta che a breve dovrebbe fare la bellissima Teresa Langella. In molti, infatti, ritenevano che la donna fosse indirizzata ad optare per Antonio. In realtà, però, secondo quanto riportato da diverse persone, soprattutto sui social, la sua decisione pare sia ricaduta su Andrea.

La cosa già di per sé rappresenta una sorpresa per molti. La cosa però che maggiormente potrebbe lasciare di stucco tutti i telespettatori potrebbe essere proprio la risposta di Andrea. E, a tal proposito, arrivano delle indiscrezioni “preoccupanti” e che, se confermate, avrebbero davvero del clamoroso.

Uomini e Donne, anticipazioni sulla scelta di Teresa: arrivano novità

Stando a quanto raccolto dal portale “Il vicolo delle news”, infatti, Andrea Dal Corso pare che abbia rifiutato e declinato la decisione presa da Teresa regalandole una vera e propria doccia fredda dopo un lungo corteggiamento. Si attendono adesso le cosiddette ufficialità, ma nel frattempo è da registrare il fatto che questa voce sta facendo rapidamente il giro dei social trovando sempre più conferme. Non ci resta altro da fare che aspettare con ansia di conoscere questo verdetto.