Vaccino italiano contro l’AIDS: ecco come funziona

Una cosa è certa: siamo di fronte ad un’importante svolta per la cura dell’AIDS. Dopo, infatti, 8 anni è stata messa a punto il vaccino per tale malattia senza ricorrere ad alcun tipo di terapia farmacologica. Ma come funziona il vaccino? Questo, in realtà, non è altro che un metodo terapeutico che va a stimolare il sistema immunitario del paziente.

