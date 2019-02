Isola dei Famosi 2019, il balletto esagerato di Yuri e Sarah fa scattare la polemica.

Sta succedendo un po’ di tutto all’Isola dei famosi 2019. Il programma di Alessia Marcuzzi in diretta dall’Honduras approda questa sera, mercoledì 13 febbraio, in televisione e i fan sono molto tesi perché si preannuncia una puntata piuttosto ricca ed interessante.

Leggi anche: Stasera in Tv, mercoledì 13 febbraio: L’Isola dei Famosi 2019 | Anticipazioni Quinta Puntata

Yuri e Sarah, il balletto esagerato all’Isola dei Famosi 2019

Nelle ultime ore, ciò che fa discutere tantissimo i seguaci delle reality show di Alessia Marcuzzi, L’Isola dei Famosi 2019, è il balletto hot che Sarah Altobello e Yuri hanno eseguito. Ci sono state infatti parecchie mani che sono scivolate dove non avrebbero dovuto e una sorta di caduta abbastanza particolare, che sembra proprio essere organizzata ad hoc. Il tutto è avvenuto durante i festeggiamenti per il compleanno di Bettarini. Yuri e Sarah si sono quindi lasciati andare a questi balletti un po’ sfrenati e la stessa Sarah Altobello ha dichiarato di essersi lasciata troppo andare in quella situazione. La concorrente comunque difende Yuri, col quale ha un flirt ormai sotto gli occhi di tutti, sostenendo che i suoi atteggiamenti siano stati semplicemente una una ragazzata.

Isola dei Famosi 2019, la polemica contro Yuri

Tuttavia la polemica infiamma perché Jo Squillo, sostenitrice dei diritti delle donne, nel suo video quotidiano ha ribadito che tutto è stato molto sbagliato e poco rispettoso delle donne. La sua rabbia è esplosa al punto tale da indire una riunione con tutti i naufraghi dell’isola per un confronto di gruppo. Yuri ha deciso di difendersi dichiarano di aver avuto semplicemente un atteggiamento come quello che ha in discoteca quando esce con gli amici, ma gli altri concorrenti l’hanno visto veramente troppo esagerato. Interviene anche Marina La Rosa che si è schierata al fianco di Jo Squillo. Alla fine però, dopo continui attacchi, Yuri si è infuriato e si è scagliato contro le due donne dichiarando:”Sono settimane che mi chiedi di fare lo spogliarello e adesso rompete i….”.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere sull’Isola dei Famosi 2019 allora CLICCA QUI!