Barbara D’Urso, il bacio appassionato in diretta a Pomeriggio Cinque

Continua l’appuntamento con Pomeriggio Cinque. Quotidianamente, infatti, Barbara D’Urso entra nella case di italiani con il suo programma. Lo show, incentrato principalmente sui fatti d’attualità e di gossip, ottiene sempre di più un notevole successo. Complice di tale traguardo, ovviamente, la padrona di casa. Che si distingue come sempre. Ma anche dai clamoroso colpi di scena. Che, giorno dopo giorno, la trasmissione ci regala. Ed è proprio questo che è capitato davvero pochi minuti fa in diretta. A cosa ci riferiamo? Ad un bacio appassionato tra Barbara D’Urso e un volto per niente sconosciuto allo spettacolo italiano. Vi spieghiamo tutto dettagliatamente.

Poche settimane fa è terminato l’appuntamento con La Dottoressa Giò. La fiction, dopo ben 22 anni, è ritornata su Canale 5. Protagonista indiscussa, ovviamente, Barbara D’Urso. Che, nei panni della ginecologa Giorgia Basile, ha incantato ed incuriosito tutti. Naturalmente, però, la napoletana si è dovuta fronteggiare con altri grandi attori italiani. Tra cui Marco Bonini. Ebbene. Proprio quest’ultimo, infatti, è stato ospite della puntata odierna di Pomeriggio Cinque. Ma non solo. Perché, nonostante la sua apparizione è durata davvero pochissimi istanti, ci ha regalato un momento davvero entusiasmante. A cosa ci riferiamo? Ad un vero e proprio bacio appassionato. Il tutto è nato per puro caso, bisogna ammetterlo. Non era nulla di preparato o scritto dagli autori. Barbara, infatti, è rimasta completamente spiazzata da questo folle gesto. E così, visibilmente imbarazzata, si è allontanata immediatamente dall’attore. Marco, invece dal canto suo, è convinto di ciò che ha fatto. Ed esclama: “Quando mi ricapita più?!?”. In effetti, è proprio vero. In ogni caso, comunque, Barbara riesce sempre a stupire.