Belen Rodriguez e Stefano insieme sul divano: clamorosa indiscrezione

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno di nuovo insieme? Ci pensa Fabrizio Corona a svelare dettagli e particolari sulla loro ‘storia’. Sì, perché per quanto ci sembrava essere finita, l’ormai ex re dei paparazzi ci fa sapere che c’è tutt’altro dietro. Una clamorosa indiscrezione lanciata sul suo giornale, Corona Magazine: “Venerdi, Sabato e Domenica li hanno trascorsi insieme al piccolo Santiago chiusi tra le mura di casa a recuperare i cocci di una storia che sembrava finita ma che oggi non lo è per niente”, è così che Fabrizio Corona fa esplodere la gioia di migliaia e migliaia di loro fans.

La prova di quello che dice Corona su Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Nelle storie Instagram di Stefano De Martino c’è una storia in cui lo si vede mano nella mano, abbracciato con Santiago. I due erano ‘accoccolati’ teneramente sul divano. E la foto, stando a quanto sostiene Fabrizio Corona, sarebbe stata scattata proprio da Belen Rodriguez.

Certo, i due vogliono prima sincerarsi che si tratti di amore. Di un amore ritornato. E non solo di una piccola fiammella che si è riaccesa e potrebbe spegnersi da un momento all’altro. Come sottolinea Corona Magazine, di mezzo c’è un bambino e i due ci stanno andando con i piedi di piombo utilizzando moltissima cautela. Intanto, quel che è sotto gli occhi di tutti è che insieme stanno proprio bene. I loro fan, che non sono pochi, non aspettavano altro. Con Santiago formano una famiglia stupenda e poi… poi non dimentichiamo che sia Belen Rodriguez che Stefano De Martino hanno affermato che nella vita vorrebbero un altro figlio. Un fratellino per Santiago, insomma. E chissà che non glielo regalino già nei prossimi mesi. Tutto può succedere. Non possiamo che augurare tutto il bene possibile ad una coppia che ci sta molto a cuore e che continua a far innamorare migliaia e migliaia di italiani.