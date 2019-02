Data inizio Ciao Darwin 8: torna il programma di Bonolis, casting e novità del programma.

Torna in televisione uno dei programmi più amati di sempre. Ciao Darwin è pronto per quella che sarà l’ottava edizione di Ciao Darwin 8 condotto, come sempre, da Paolo Bonolis, mattatore e produttore del programma. La prima puntata di Ciao Darwin 8 andrà in onda venerdì 15 marzo subito dopo la fine delle scelte serali di Uomini e Donne. Ad informare i telespettatori di questa novità è stato il sito davidemaggio.it che assicura proprio la data di messa in onda della prima puntata di Ciao Darwin e intanto sono aperti i casting per trovare nuovi concorrenti da inserire in quella che viene definita come l’ultima grande stagione dello show, almeno secondo quanto dichiarato Bonolis.

Come partecipare a Ciao Darwin, casting

Il conduttore a proposito dello show ha detto che Ciao Darwin 8 ha raggiunto il suo traguardo e questa sarà l’ultima stagione. Chi si vuole arruolare per partecipare a Ciao Darwin 8 deve essere maggiorenne e potrà candidarsi inviando una mail a a.arinci@sdl2005.it contenente una fotografia e i dati anagrafici. I casting si terranno:

il 7 e 14 settembre

il 4 e 15 febbraio a Cernusco sul Naviglio

8 Febbraio Firenze

il 12 a Bologna

il 18 a Milano

Ciao Darwin: puntate, data di inizio e storia del programma

La prima puntata di Ciao Darwin è andata in onda il 3 ottobre del 1998 e nell’anno appena trascorso, il 2018, ha festeggiato 20 anni di trasmissione. Abbiamo sempre visto al timone Paolo Bonolis spalleggiato da Luca Laurenti e, anche in questo caso, non ci sono novità per quanto riguarda i conduttori. La sigla Matti era stata scritta da Renato Zero proprio per la trasmissione e ancora in questa ottava e ultima edizione vedremo nuovamente Renato Zero e la sua sigla, Matti, fare da apertura al programma Ciao Darwin. Il programma unisce varietà e game show Grazie all’idea dello stesso Paolo Bonolis e di Stefano Magnaghi autore e televisivo dirigente d’azienda.

