Elisa Isoardi imbarazzata alla Prova del Cuoco, regalo inaspettato per lei

La Isoardi è certamente uno dei volti noti della televisione italian. In particolar modo, in molti hanno iniziato a conoscerla grazie al suo straordinario lavoro in conduzione al programma “La Prova del Cuoco” e per la sua lunga love story con Matteo Salvini, leader della Lega ed attuale vice premier. Anche questa mattina ovviamente è andata in onda la puntata del fortunato format trasmesso da RAI 1 e proprio durante la diretta è accaduto qualcosa di a dir poco inaspettato.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della bellissima presentatrice Elisa Isoardi e per non perderti mai le principali notizie relative sia alla sua vita privata che a quella professionale, allora CLICCA QUI!

Non è, infatti, una giornata come le altre oggi. E’ San Valentino, la festa degli innamorati, e qualcuno ha dedicato un pensiero a dir poco bello alla bravissima presentatrice. In diretta, infatti, le è stato recapitato un peluche con la sagoma di un orso molto bello come regalo. Un gesto a dir poco romantico ma anonimo, e la cosa non può che alimentare ulteriori interessi.

Elisa Isoardi imbarazzata, regalo in diretta

Come detto, il mittente è anonimo e la donna ha reagito palesando da un lato tutta la sua emozione per un simile gesto, ma dall’altro provando in maniera del tutto inevitabile un certo imbarazzo. Insieme al regalo c’era una carta rosso fuoco e un bigliettino altrettanto misterioso dove non veniva specificato il nome della persona che ha dedicato questo pensiero alla bella donna. E’ nota, d’altronde, la sua passione per i peluche. Chissà chi è il corteggiatore in questione. D’altronde, meglio questo che lo spiacevole inconveniente di qualche tempo fa.

Leggi anche – Elisa Isoardi, Mahmood trionfa a Sanremo e lei lancia una bordata a Matteo Salvini