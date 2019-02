Quanto guadagna Elisa Isoardi? La verità sul compenso RAI della conduttrice de La Prova del Cuoco

Elisa Isoardi è finita al centro delle cronache per via della sua relazione con Matteo Salvini. Ora che la sua storia d’amore è terminata però non si smette di parlare di Elisa Isoardi: la conduttrice della Prova del Cuoco, infatti, ha dovuto affrontare diversi momenti difficili. Il suo programma non è infatti al top in termini di ascolti. Da quando Antonella Clerici ha infatti abbandonato la conduzione ed è stata sostituita proprio da Elisa Isoardi sembra che il pubblico abbia deciso di seguire la Clerici e quindi abbandonare programma e di non seguirlo più con la stessa frequenza con cui lo si faceva prima.

Leggi anche: Elisa Isoardi imbarazzata alla Prova del Cuoco, regalo inaspettato per lei in diretta

Quanto guadagna Elisa Isoardi?

Ma non solo, ultimamente girano parecchi rumors inerenti il presunto stipendio Rai della Isoardi. Ora, come si legge su diversi giornali, a partire da Termometro Politico ad esempio, pare che la cifra nelle mani di Elisa Isoardi sia stata resa nota. Il compenso RAI per la conduzione della Prova del cuoco di Elisa si dovrebbe aggirare intorno ai €230000. Questi ovviamente sono solo dei rumors non ancora confermati dalla stessa Elisa Isoardi che, probabilmente, non lo farà.

Isoardi, cifra da capogiro? Sì, ma si occupa anche di scrivere il programma

In ogni caso se la cifra fosse questa va detto che la conduttrice non si occupa solo di condurre il programma, ma da sempre aiuta gli autori a scrivere proprio le varie puntate. Sembra quindi che questo compenso, seppur considerato altissimo per ogni comune mortale, per così dire, sia corretto visto che appunto la Isoardi non è solamente una semplice conduttrice, ma c’è anche tutta una parte di scrittura e di produzione che non può essere messa da parte.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere su Amici di Maria Deallora CLICCA QUI!