Federica Pellegrini, un dettaglio inquietante: ecco cos’ha agli occhi

La nuotatrice Federica Pellegrini continua ad incantare tutti. È di poche ore fa, infatti, una fotografia che ha fatto allarmare i suoi fan. Nello scatto in questione, infatti, Federica è in costume. Tutto normale, diremmo. La ragazza “vive” nell’acqua. In realtà, però, quello che ha catturato l’attenzione di tutti sono due piccole palline posizionate sulle palpebre di entrambi gli occhi. Ovviamente, i suoi più accaniti fan non hanno potuto fare a meno di notare questo particolare. E così hanno voluto chiederlo alla diretta interessata. Nulla di grava, sia chiaro. Anzi, dalla parole di Federica traspare tutta la tranquillità e la semplicità. Ma vediamo cosa sono nel dettaglio.

Insomma, Federica continua a pubblicare foto inerenti alla sua vita su Instagram. A volte si mostra a bordo di piscina mostrando un tatuaggio molto caro, a volta si mostra in compagnia di Claudio Bisio, suo collega ad Italia’s got Talent. Insomma, è molto attiva sui social, dobbiamo ammetterlo. Ed, infatti, proprio una delle ultime foto ha suscitato un po’ di preoccupazione nei suoi followers. Perché? Come vi abbiamo detto precedentemente, in questo fantastico scatto, Federica mostra un particolare davvero “inquietante”. Ovvero, due palline sulle palpebre. Inevitabile, quindi, per i suoi fan chiedere cosa fossero. “Cos’hai sulle palpebre?” , scrive un utente visibilmente preoccupata. Immediata è stata la risposta della nuotatrice: “Sono cistine dovute ad anni di occhialini da piscina. Quando smetterò me le farò togliere”. Insomma, nulla di grave. Non sono altro che il risultato del suo sport e del suo lavoro.