Cerchi una frase significativa per il tuo tatuaggio? Prova a vedere tra le nostre frasi più belle per tatuaggi, potresti trovare quella giusta.

Ormai nel 2019 avere un tatuaggio sul proprio corpo è una pratica all’ordine del giorno. In Italia sono tantissime le persone che amano ornare il proprio corpo con simboli, frasi, scritte, date da ricordare, nomi e disegni più disparati.

Frasi per tatuaggi: la lista completa

Essendo il tatuaggio un segno permanente che si va ad apporre sulla pelle, è facile intuire come sia importante scegliere bene in anticipo cosa, in che posto del corpo e come tatuarsi una frase che resterà quindi sul nostro corpo per tutta la vita. In questo articolo elencheremo le frasi per tatuaggi che secondo noi sono tra le più belle, distinguendole innanzitutto per la loro differente lingua, tra inglese, francese e latino per la maggior parte.

Frasi più belle per tatuaggi in inglese

Love the life you live, and live the life you love (Ama la vita che vivi, e vivi la vita che ami)

Find your fire (Trova il tuo fuoco)

Choose to shine (Scegli di risplendere)

Life’s too short for regrets (La vita è troppo breve per i rimpianti)

We are all fools in love (Siamo tutti pazzi d’amore

Resolve to evolve (Risolvi per evolvere)

Aspire to inspire (Aspira a inspirare)

Know your rights (Conosci i tuoi diritti)

Make it happen (Fa in modo che succeda)

Be fearless (Sii senza paura)

Frasi più belle per tatuaggi in francese

Amour (Amore)

C’est la vie’ (E’ la vita)

J’aime la vie parce que ma vie c’est toi (Io amo la mia vita perchè la mia vita sei tu)

L’enfer, c’est les autres (L’inferno sono gli altri) – Jean Paul Sartre

On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux (Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi) – Antoine de Saint Exupéry

Pas de roses sans épines (Non c’è rosa senza spine)

Pour toujours (Per sempre)

Rêve (Sogno)

Tout l’amour du monde (Tutto l’amore del mondo)

Vouloir c’est pouvoir (Volere è potere)

Frasi più belle per tatuaggi in latino

Veni vidi vici (sono venuto, ho visto, ho vinto)

Nunc aut nunquam (ora o mai più)

Omnia vincit amor (l’amore vince ogni cosa)

Vita via est (la vita è un cammino)

Alis volat propriis (ella vola con le sue ali)

Si vis pacem, para bellum (se vuoi la pace, prepara la guerra)

