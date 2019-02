Giordana Angi Amici 18, ecco com’era: capelli lunghissimi, è irriconoscibile

Continua l’avventura di Amici 18. In questi giorni, infatti, i ragazzi stanno affrontando diverse prove e sfide in previsione del serale. A conquistare la maglia dello speciale sono stati Tish, Rafael e Vincenzo. Bisogna ammettere, infatti, che in quest’edizione di talenti ne abbiamo visti tantissimi. Non solo, quindi, coloro che hanno già conquistato l’agognata maglia verde. Ma anche tra quelli che, invece, aspettano di indossarla. Tra di loro spunta Giordana Angi. La cantante di Latina, nonostante molto apprezzata dal pubblico e dai professori, ancora deve passare alla fase successiva. Ebbene. Proprio riguardo a Giordana, vi siete mai chiesti come fosse qualche anno fa? Beh, potremmo dare la risposta che fa al caso vostro.

Giordana Angi è stata la prima a conquistare la maglia della scuola di Amici. La cantante di Latina ha sorpreso sin da subito tutti i professori. Ed, in effetti, è impossibile non restare estasiati dalla sua voce. Un timbro graffiato e potente sono gli ingredienti principali della bravura di Giordana. La ragazza, infatti, si è distinta da tutti gli altri ragazzi della scuola. Oltre che per la sua bravura anche per il suo look. Giordana, infatti, ha i capelli completamente rasati. E, per la maggior parte delle volte, appare senza trucco. Ma è sempre stata così? Assolutamente no. Anzi, in un video su Youtube, infatti, Giordana appare con i capelli lunghi. Correva l’anno 2012, quando la cantante si è presentata al Festival di Sanremo Giovani con la sua canzone Incognita poesia. Un’immagine, quindi, completamente differente da quella attuale. Ma che, in entrambi i casi, è fantastica. Non credete anche voi?