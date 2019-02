Chi è davvero Andrea, il personaggio che nel film Io sono Mia interpreta il grande amore di Mia Martini?

Dopo il grande successo di Io sono Mia, film biografico di Mia Martina, con Serena Rossi per la regia di Riccardo Donna, molte sono state le domande dei telespettatori. In particolare l’attenzione è stata posta sulla storia d’amore tra Mimì e Andrea, fotografo di successo, interpretato da Maurizio Lastrico. La storia è reale o frutto della fantasia autoriale? Dietro la figura del fotografo Andrea si nasconde in realtà il cantautore Ivano Fossati, celebre amante di Mia Martini. Gli sceneggiatori sarebbero stati costretti a celare l’identità e la storia del cantante in quanto Fossati ha scelto di non farsi coinvolgere nella riproduzione cinematografica, vietando di essere nominato nel film. Scelta alquanto criticata e commentata anche dalla stessa attrice Serena Rossi: “Non so perché Fossati non ha voluto, ci siamo rimasti tutti un po’ male, però viva la libertà. Il film ci insegna anche questo, che ognuno è libero di fare ciò che vuole. Pazienza”.

Io sono Mia, la storia tra Mia Martini e Ivano Fossati



La conoscenza tra i due artisti risale al 1977. Una storia durata fino alla fine degli Ottanta. Fossati ha scritto diverse canzoni per la sua collega e compagna tra cui la celebre “E non finisce mica il cielo” che segnò il ritorno sulle scene di Mimì al festival di Sanremo del 1982. Un rapporto travagliato e complicato che costrinse la stessa Mia a rompere i contatti con la sua casa discografica, a causa della sua gelosia nei confronti della donna e dell’ambiente che la circondava. Una gelosia forse dovuta anche al grande successo della cantante sulla scena musicale del tempo. Tutt’ora Fossati è restio a parlare dell’argomento e preferisce minimizzare quel periodo, tenendo per sé quei ricordi di una lunga e comunque importante storia d’amore.