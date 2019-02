Irama, splendido gesto per San Valentino per la sua Giulia De Lellis

La coppia composta dal noto cantante e dalla bellissima influencer è diventata in pochissimo tempo una delle più amate dai ragazzi. Si tratta, infatti, di due icone di questa generazione e per questo motivo i loro momenti di dolcezza, per così dire, non passano mai inosservati. Così, proprio in queste ore Irama ha condiviso con i suoi fan il pensiero che ha avuto per San Valentino per la sua Giulia.

I due, infatti, si sono regalati una giornata in una si sono concessi, come si apprende dalla foto da lui condivisa sul suo profilo Instagram, un bagno tra le montagne in un paesaggio che risulta essere a dir poco suggestivo.

Irama, splendido regalo per San Valentino

Nello scatto in questione si vedono i due abbracciati in un momento di enorme dolcezza che hanno poi deciso di condividere, come spesso accade, sui rispettivi canali social. Stavolta, però, a diffonderla è stato solo il cantante. I fan, a quanto pare, hanno apprezzato, dal momento che questo post ha raggiunto in pochissimo tempo più di 300mila “like” ed apprezzamenti sotto forma di commenti.

Al cantante serviva staccare un po’ la spina dopo lo stress di Sanremo, come fatto dopo la finale con la sua compagna di vita.