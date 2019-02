Jeremias Rodriguez in lacrime sull’Isola: ecco perché, c’entra il padre

E’ iniziata da poco, con un po’ di ritardo rispetto a tutti gli altri per il problema al polso avuto prima dell’inizio dello show, la sua avventura sull’isola, ma il fratello di Cecilia e Belen Rodriguez ha impiegato poco tempo a far parlare di sé. Prima con episodio rosa, per così dire, vale a dire il bacio che si è scambiato con Soleil ed ora un qualcosa di molto meno felice.

Nella giornata di oggi, infatti, in molti lo hanno visto in lacrime e la cosa non solo non è passata inosservata, ma al contrario ha colpito la sensibilità di molti. Sia dei telespettatori che degli stessi concorrenti. Dopo un po’, poi, lui stesso ha spiegato che cosa fosse successo ed il motivo delle sue lacrime.

Lo si è visto, infatti, quest’oggi rientrare nella sua capanna in lacrime ed immediatamente tutti si sono chiesti che cosa fosse successo. A spiegarlo, poi, è stato prima Marco Maddaloni e poi il diretto interessato. Il motivo delle lacrime va ricercato nel fatto che è lontano dal padre e che è preoccupato per le sue condizioni di salute dopo i problemi avuti nello scorso dicembre. Lo stesso Maddaloni ha poi tentato di rincuorarlo sottolineando il fatto che l’uomo non è solo e che con lui c’è tutta la sua famiglia.