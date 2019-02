Mahmood nella bufera: quella frase contro il programma di Barbara D’Urso

Mahmood ha scatenato un bel po’ di polemiche dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2019. Tante polemiche da cui lui prende, in un certo modo, le distanze. Sì, perché in risposta a tutto quello che è stato detto su di lui, ha dichiarato: “Non ho fatto io il regolamento”. Sì, perché in tanti – Ultimo, per esempio – lamentavano il fatto che a decidere sia stata una giuria di giornalisti e non il pubblico da casa.

Mahmood e l’omosessualità: quella frase sui talk show e Barbara D’Urso

Prima d’arrivare sul palco dell’Ariston a Sanremo, Mahmood ha parlato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, in cui smentiva tutte le voci sulla sua omosessualità. Con le sue dichiarazioni ci è andato giù pesante contro quelli che oggi in televisione sono i programmi più seguiti dal pubblico: parliamo dei talk show, come quello di Barbara D’Urso. Si parlava di tutte quelle persone che andavano in tv a fare coming out sull’omosessualità: “Penso che sia sbagliato, in un certo senso, parlare di queste cose – diceva Mahmood – Dichiarare ‘sono gay’ non porta da nessuna parte, se non a far parlare di sé. Andare in tv da Barbara D’Urso per raccontare la propria omosessualità mi sembra imbarazzante: così si torna indietro di 50 anni”.

Mahmood è il vincitore di Sanremo 2019 e adesso vengono fuori diverse vicende che lo riguardano molto da vicino perché è nell’occhio del ciclone. Tuttavia, il ragazzo è in un momento magico della sua vita e sicuramente vorrà goderselo. Chissà se prossimamente lo vedremo in tv da Barbara D’Urso. Magari, potrà sfruttare l’occasione per dire ciò che pensa anche nel suo programma. Sarà curioso vedere Barbara D’Urso e Mahmood a confronto, non trovate? Tuttavia, dal momento che è già stato a Domenica in con Mara Venier, nutriamo qualche dubbio sulla sua partecipazione al talk show di Canale 5.