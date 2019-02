Melissa Satta, arriva la frase romantica sui social: esplode la curiosità

Melissa Satta, in diretta dagli studi radiofonici, posta una storia Instagram con una frase molto romantica, a chi sarà rivolta?

Melissa Satta è oramai da anni una delle showgirl più apprezzate in Italia. Il motivo non è legato soltanto alla sua straordinaria bellezza, ma anche alla sua competenza nella conduzione ed alla sua grande simpatia. I fan la supportano ogni giorno attraverso i suoi profili social, su tutti Instagram. Lei ricambia l’affetto postando con costanza e deliziando i suoi followers con scatti da mozzare il fiato. Oggi però quello che salta all’occhio nel visitare il profilo dell’ex velina non è la sua bellissima silhouette, ma delle frasi d’amore che hanno incuriosito e non poco i suoi fan. Circola da tempo infatti la notizia della presunta fine del suo matrimonio con il calciatore del Barcellona Kevin Prince Boateng. A tal proposito dunque i seguaci di Melissa si chiedono ora, queste frasi a chi sono rivolte. La Satta le ha pubblicate perché le apprezzava, oppure c’è un riferimento legato Boateng?

Per essere sempre aggiornati in tempo reale sulla storia d’amore tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng allora CLICCA QUI

Melissa Satta, frase romantica sui social per San Valentino

Melissa Satta poco fa era negli studi radiofonici di Radio 105. Da lì l’ex velina ha postato delle storie che subito hanno suscitato l’interesse dei suoi seguaci. La prima è un video insieme alla bellissima Diletta Leotta. Le due in questo video mangiano un cioccolatino, mentre in basso c’è una scritta che recita queste parole: “Gli occhi degli innamorati hanno la fantasia dei bambini”. Una frase che subito ha incuriosito i tanti fan della Satta. A chi sarà mai rivolta? Sarà forse una frecciatina a Boateng? Pochi minuti fa poi Melissa posta un bellissimo scatto sempre in compagnia della collega Diletta Leotta. In poco tempo la foto viene sommersa di like e commenti positivi. Anche qui è la didascalia che incuriosisce tutti: “Non mettere “mi piace”, ma dimmi “mi piaci”.