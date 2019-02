Miriam Leone nuda in bagno: pubblico in delirio per la splendida attrice

Miriam Leone incanta tutti i suoi followers con una foto in cui si ritrae in vasca da bagno. Beh, in realtà l’immagine è ridotta: nel senso che non si vede il suo meraviglioso viso. Ciò che, invece, si intravede sono le gambe. Le gambe che si fanno spazio tra la schiuma della vasca da bagno in cui è immersa. Un bagno di coccole e relax: un momento tutto per sé per la bellissima attrice dagli occhi verdi.

Miriam Leone nuda in vasca da bagno: fan in delirio

Su Instagram ha un vastissimo pubblico di follower che la amano e la seguono in ogni suo spostamento. Pertanto, pensate cosa si successo agli uomini quando hanno visto questo scatto:

Ultimamente ha lavorato in maniera molto intensa per il film Il testimone invisibile, film di Stefano Mordini con Miriam Leone protagonista. Non solo, per questa pellicola c’è uno staff proprio niente male: infatti, vediamo anche Riccardo Scamarcio. Ecco il trailer:

Miriam Leone è incantevole anche in questo thriller in cui la sua immagine non è quella di una diva, ma di una ragazza abbastanza provata e tormentata. Spesso appare in alcune scene in cui il trucco è praticamente ridotto a ‘zero’, ma il suo viso rende tutto meraviglioso in ogni caso. Sì, perché forse è proprio questo che fa la differenza in una attrice così bella: il viso. Miriam ha quei capelli rossi che non passano mai inosservati e quegli occhi verdi così grandi e profondi che chiunque ci si perderebbe. Uno sguardo intenso, acuto, avvolgente, ipnotico. Il mestiere di attrice sembra le sia stato cucito addosso come un abito di alta sartoria.