Come fare ad eliminare quei fastidiosi punti neri dal naso? La risposta è tutta in questo video.

Ecco un metodo semplice, efficace e soprattutto naturale per eliminare i punti neri dal naso. Basterà soltanto un po’ di acqua, un cucchiaio di bicarbonato di sodio e del dentifricio per creare una lozione perfetta da mettere sul naso. Provare per credere.

