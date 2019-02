San Valentino 2019: quanto costa una cena da Carlo Cracco solo per Under 35

Il giorno tanto atteso è arrivato. Il 14 febbraio è, infatti, la festa tanto desiderata dalle coppiette. In questo giorno si festeggia l’amore. Ovviamente, in qualsiasi forma esso sia. Per i propri amici, la propria famiglia, per il proprio animale domestico. Ma, soprattutto, per la propria dolce metà. Ebbene. È consueto, quindi, per questo giorno organizzare una bella cena romantica, magari a lume di candela. E se, in un recente articolo, vi abbiamo parlato di quanto costa una cena a Villa Crespi, il ristorante del rinomato chef Antonino Cannavacciuolo. Adesso, invece, parleremo di Carlo Cracco. Ma non solo. Vi descriveremo nel dettaglio il menù offerto per questo speciale e particolare giorno.

In questo giorno tanto amato e desiderato dalla coppiette non può mancare assolutamente una cena romantica. I più grandi chef hanno pensato davvero a tutto. Così come Carlo Cracco. Lo chef, infatti, nel suo ristorante nella Galleria Vittorio Emanuele a Milano, ha organizzato una cena davvero particolare. Niente dress-code. Quindi ognuno può vestirsi come vuole, insomma. Ma, soprattutto, nessun over 35. Proprio quest’ultima scelta ha suscitato numerose polemiche. Qualche utente, infatti, si è scatenato. Cercando di capire per quale motivo alla cena possono partecipare persone al di sotto dei 35 anni. In fondo, anche loro festeggiano l’amore. D’altra parte, però, lo chef è abituato alle critiche. Proprio qualche mese fa, infatti, Carlo fu al centro di una bufera mediatica per il prezzo della pizza margherita. Ma bando alla ciance. Quanto costa la cena? 250 euro a coppia. Un prezzo discreto, insomma. Soprattutto se si considera il numero di portate offerte. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

San Valentino 2019: ecco il menù della cena romantica organizzata da Carlo Cracco

Come dicevamo quindi, Carlo Cracco ha pensato davvero a tutto. Ed ha organizzato una serata davvero speciale e romantica. La cena, infatti, inizierà alle ore 20:00. E, per l’occasione è stata allestita la sala Mengoni con un tavolo imperiale. Di seguito, vi proporremo il menù dettagliato. A partire, quindi, dall’aperitivo:

Sfoglie di riso croccanti;

Un piccolo arancino di riso allo zafferano e ragù;

Focaccia al vapore con ketchup di carote e aneto;

Olive all’ascolana, crema di patate e uovo di quaglia fondente;

Una meringa al lime, salmone marinato e shiso.

Terminato l’aperitivo, si passa a gustare i gustosi piatti preparati dello chef. Il menù della cena è così composto:

Tuorlo fritto con capesante, crema di zucca, arancia bruciata e spinaci,

Ravioli all’astice con fondo di crostacei e olive,

Il carrè di vitello in sfoglia con salsa di mela rossa e zenzero

Dolce di San Valentino

Il tutto, ovviamente, accompagnato da preziose e buonissime bottiglie di vino. Che aspettate a prenotarvi? Ci sono ancora dei posti disponibili.