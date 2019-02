San Valentino 2019 è arrivato. Vi piacerebbe creare con le vostre mani un regalo goloso per il vostro amore senza perdere troppo tempo? Abbiamo ciò che fa per voi.

Per questo San Valentino e per stupire al meglio il vostro/ la vostra partner vi consigliamo di preparare una cheesecake alla Nutella: un dolce semplice, veloce e molto gustoso. Scopriamo insieme quali sono gli ingredienti e i vari procedimenti.

Dolce San Valentino, come preparare la base

Per la base della nostra Cheesecake servono ovviamente dei biscotti secchi, per realizzare il fondo su cui poi andremo ad adagiare la nostra crema al formaggio spalmabile e Nutella. Vi consigliamo di utilizzare per 250 grammi di biscotti digestive, ma vanno bene anche dei frollini semplici o degli oro saiwa. La scelta ovviamente dipende dai vostri gusti personali. Dopo aver pesato i biscotti, tritateli finemente e uniteli con 80 grammi di burro fuso. Dopo che abbiamo ben amalgamato i biscotti tritati con il burro fuso, vi consigliamo di disporre il composto che avete ottenuto sulla teglia precedentemente rivestita di carta forno. Attenzione: è importante che riusciate a creare uno strato quanto più uniforme possibile, per evitare quindi che si vadano a creare dei grumi. Dopodichè, fate riponete la teglia in frigo per una ventina di minuti per far compattare il tutto.

Dolce San Valentino, preparare la crema della Cheesecake

Per la crema della nostra torta cheesecake useremo 500 grammi di crema al formaggio spalmabile, ma possiamo anche utilizzare il mascarpone o addirittura la robiola, dipende dai vostri gusti personali. A questo aggiungeremo:

3 uova

un barattolo di Nutella e granella di nocciole

125 grammi di panna per dolci

100 grammi di zucchero

1 bacca di vaniglia

Alla nostra crema al formaggio spalmabile uniamo poi la panna per dolci liquida, la bacca di vaniglia, le uova intere e lo zucchero. Mescolate il tutto con forza anche con l’ausilio delle fruste elettriche per ottenere una crema più omogenea possibile. A questo punto possiamo scegliere unire anche la Nutella nella crema e versare la farcitura nella teglia dove avevamo disposto la base e infornare il tutto a 180°C per circa un’ora – verificare di tanto in tanto la cottura. A fine cottura fate cadere a pioggia la granella di nocciole. Et voilà, il vostro dolce di San Valentino è pronto!

