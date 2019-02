Mahmood, vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo, arrivano le pesanti dichiarazioni di Albano Carrisi.

Mahmood è l’ultimo vincitore del Festival di Sanremo 2019, tra polemiche legate al televoto e l’incredulità di molti, il cantautore 26enne sta vivendo un periodo davvero indimenticabile, arrivano però alcune dichiarazioni in merito di un grandissimo artista della musica italiana, ovvero Albano Carrsi. Al cantante di Cellino San Marco, che ha scritto pagine importantissime della musica italiana, pare non andare proprio giù la vittoria di Mahmood. Sia chiaro, Albano non ha assolutamente nulla contro il bravo cantante di origini egiziane, ma lui ha un’idea differente dal quella che è emersa dal podio dell’ultima edizione del Festival. Albano ha espresso poche ore fa la sua opinione nel programma di Rai Radio Uno, un giorno da Pecora. Ecco cosa ha detto: “La sua canzone Soldi è simpatica, per carità. Secondo me però, con tutto il rispetto di tutti coloro che fanno rap, stanno uccidendo la melodia italiana. O è l’Italia che sta andando verso il rap, oppure si è americanizzata concedendosi degli schemi verbali in italiano”.

Albano Carrisi sul vincitore di Sanremo 2019 Mahmood: “La sua canzone è simpatica”

Albano definisce la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2019 Soldi, un brano simpatico. Ma, come si evince dalle sue dichiarazioni, la sua idea legata alla musica italiana è ben altra. Difatti Albano spende parole di elogio per un altro protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo, ovvero Simone Cristicchi, autore ed interprete del brano in gara intitolato Abbi cura di me. Albano definisce il riccio cantautore: “Un fine dicitore”. Albano è solo l’ultimo dei tanti estimatori del brano di Cristicchi che si è classificato al quinto posto della classifica finale del Festival. Tra i tanti che si sono complimentati pubblicamente con Cristicchi c’è anche il vicepremier e leader pentastellato Luigi Di Maio, che nei giorni scorsi ha dedicato un post su Instagram al brano.