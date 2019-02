Il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, questa mattina ha commentato sul suo profilo Twitter la festa di San Valentino.

Oggi è San Valentino, la ricorrenza in cui tutto il mondo celebra l’amore e gli innamorati. Fra migliaia di tweet e di post infiocchettati e pieni di cuoricini, è comparsa nella mattinata una “cinguettata” che sta facendo discutere. Sembra proprio che al Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, questa festa non vada giù e, come è solito fare per qualsiasi argomento, dalla politica al Festival di Sanremo, ha scelto Twitter per dire la sua, lanciando anche una proposta. Il pensiero è accompagnato da uno scatto in cui il vicepremier guarda malinconicamente il sole che sorge dietro la finestra.

San Valentino, il tweet di Salvini e le reazioni dei followers

Un tweet, quello di Salvini su San Valentino, che sta facendo parlare non poco sia i suoi sostenitori che i suoi detrattori. Questo il messaggio:

“Un abbraccio a tutte voi Amiche, che fate vivere, sognare e crescere questa Pagina e l’Italia. San Valentino? Avete ragione voi, probabilmente sarebbe una “festa” da abolire…

Vi voglio bene!”.

Il commento è diventato virale ed ha scatenato l’ironia del popolo del web, soprattutto in riferimento alla recente fine della sua love story con Elisa Isoardi. In molti si domandano: perché mai Salvini propone di abolire per sempre una ricorrenza millenaria festeggiata in tutto il mondo?

Sarà una nota di disappunto perché considerata una festa consumistica a fini commerciali o sarà che, quando finisce un amore, resta sempre un velo di amarezza? Questo il vicepremier non lo ha specificato.