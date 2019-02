Maria De Filippi il Cupido degli anni Duemila: scopriamo quali sono le coppie uscite dal programma Uomini e Donne che oggi festeggiano il giorno di San Valentino insieme

San Valentino: la festa degli innamorati! Chi non vorrebbe trascorrere questo giorno al fianco della sua dolce metà con la quale poter condividere un amore da favola, un amore come quelli che si vedono sul grande schermo, o magari… nei salotti di Maria de Filippi! Molti sono i giovani che sognano e si ispirano alle coppie uscite dal programma Uomini e Donne. Tronisti e corteggiatrici diventano i beniamini di milioni di ragazzini, vengono presi come esempio e modelli di ispirazione. Tutti sognano di vivere una storia d’amore avvincente e appassionante come quella dei loro idoli della Tv. Amati ma anche molto criticati, spesso accusati di cercare semplicemente visibilità e di non vivere sentimenti autentici e reali.

Se è vero che il programma è una facile via d’accesso al mondo del gossip e dello spettacolo, ciò non vuol dire, però, che non ci siano state coppie che ancora oggi a distanza di anni continuano a vivere un grande amore, nato proprio negli studi televisivi di Maria de Filippi.

Uomini e Donne, da Rosa e Pietro a Aldo e Alessia: le coppie più amate

Molte le coppie che terminata la trasmissione continuano a vivere e a condividere con i propri followers la loro vita sentimentale. Come dimenticare la bella Rosa Perrotta che ormai condivide da più di due anni la sua vita con Pietro, il bel casertano conosciuto all’interno del programma. Dopo una proposta di matrimonio avvenuta in prima serata nel programma l’Isola dei famosi i due hanno annunciato negli studi di Barbara d’Urso la dolce attesa di Rosa. Ancora oggi dopo periodi di forte crisi continuano a resistere anche Aldo Palmieri e Alessia Cammarota che “di cicogne” sono ben a quota due.

Hanno invece deciso di vivere la loro storia lontano dai riflettori e dal gossip Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. I due, seppur amatissimi dal pubblico italiano, hanno deciso di vivere la propria vita lontana dal mondo dello spettacolo evitando qualsiasi ospitata nei salotti più longevi della tv. Infine grande è l’attesa per la scelta di Teresa Langella, la bella partenopea che attualmente siede sul trono pronta per la scelta che andrà in onda venerdì 15 febbraio in prema serata. Riuscirà la tronista a seguire le orme dei suoi colleghi e a far continuare a battere il cuore a milioni di ragazzi?