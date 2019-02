Stasera in TV, Europa League: Napoli, Inter e Lazio in campo, come seguirle

Lo spettacolo del grande calcio internazionale torna questa sera a farci compagnia con delle partite davvero da urlo valevoli per l’Europa League. Protagoniste, in questa competizione, tre squadre italiane che possono dire la loro anche per la vittoria finale. Si tratta di Napoli, Lazio ed Inter, impegnate rispettivamente contro Zurigo, Siviglia e Rapid Vienna. Per di più tutte di scena in trasferta tranne i biancocelesti che, invece, affronteranno gli andalusi in casa.

Le gare di questa competizione sono, tradizionalmente, divise in due fasce orarie: 18.55 e 21.00. Lo spettacolo è tutto da vivere, dal momento che oltre a queste tre sfide ce ne sono in programma altre tredici. Insomma, c’è pane per i denti di tutti!

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della programmazione televisiva giorno per giorno e per non perderti nemmeno un grande evento in TV di varia natural, allora CLICCA QUI!

Stasera in TV, Europa League: come seguire Napoli, Inter e Lazio

Tutte le gare di Europa League sono in esclusiva sui canali di Sky Sport. L’unica eccezione per questo turno è il Napoli, la cui trasferta di Zurigo sarà trasmessa anche in chiaro su TV 8. Oltre ai 90 minuti, poi, ci saranno un pre ed un post partita. Le gare di Lazio ed Inter, rispettivamente contro Siviglia e Rapid Vienna sono in programma per le ore 18.55, mentre il Napoli andrà di scena a Zurigo alle ore 21.00. Una valida alternativa, dunque, ai vari programmi in prima ed in seconda serata per oggi, insomma.

Leggi anche -> Stasera in Tv, giovedì 14 febbraio: Popolo Sovrano | Di cosa parla | Cast | Anticipazioni