Stasera in Tv, giovedì 14 febbraio: Popolo sovrano. Inizia stasera il nuovo programma di inchiesta di Rai Due. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Stasera, 14 febbraio, andrà in onda la prima puntata de Popolo Sovrano. Il programma di inchieste, trasmesso in onda al posto di Nemo: nessun escluso, è scritto e condotto da Alessandro Sortino. In ogni puntata, quindi, nel salotto televisivo si discuteranno alcune tematiche importanti per il nostro paese. Accompagnate, ovviamente, da reportage, video esclusivi e dibattiti. Ogni settimana, infatti, verrà affrontato una tematica differente. Che possa riguardare sia la cultura. Ma anche la politica. A rendere, ovviamente, il tutto più suggestivo, la partecipazione di ospiti speciali.

Stasera in Tv, giovedì 14 febbraio: Popolo Sovrano | Cast | Anticipazioni Prima puntata

Come dicevamo precedentemente, quindi, Popolo Sovrano sostituirà Nemo: nessuno escluso. Il programma non è altro che il racconto della realtà. Arricchito da reportage e dibattiti degli ospiti in studio. A condurre tale show è Alessandro Sortino. Ma non sarà affatto solo. Il conduttore, infatti, sarà accompagnato da Eva Giovannini e Daniele Piervincenzini. A cosa assisteremo stasera? La prima puntata sarà davvero ricca di servizi e reportage. Alessandro Sortino, infatti, si interesserà delle banche popolari. E del risparmio tradito. Daniele Piervincenzini, invece, affronterà l’argomento sugli sgomberati dell’ex Penicillina. Ovvero la fabbrica occupata nella periferia di Roma. Ma non solo. Proprio in un recente articolo, infatti, vi avevamo parlato di un’aggressione a Pescara ai danni del giornalista. Siete curiosi di sapere cos’è successo e come sono andate realmente le cose? Non vi resta che guardare la puntata di stasera su Rai Due.