Umberto Bossi ricoverato in ospedale urgentemente per un ictus: trasportato in elicottero in un centro specializzato. Le ultime news.

Paura per Umberto Bossi, 77 anni, ex rappresentante della Lega Nord (ora solo Lega). L’uomo pare sia caduto in casa e abbia sbattuto la testa. Per questo motivo sono intervenuti immediatamente i medici e si sia presa la decisione di portare l’uomo in un centro specializzato in elicottero. Le voci del partito di Via Bellerio, come riporta Repubblica, parlano di un possibile ictus, ma ancora non si sa niente di preciso. Le prime indiscrezioni però parlano di condizioni di salute piuttosto serie e gravi. Gli aggiornamenti arriveranno domani mattina intorno alle 12.

