Chi è Andrea Zelletta: carriera e vita privata del nuovo tronista di Uomini e Donne

Uomini e Donne ha appena reclutato il nuovo tronista per questa edizione 2019: Andrea Zelletta. Andrea Cerioli, ormai, ha fatto la sua scelta e prossimamente sarà ‘rimpiazzato’ sul trono da un altro Andrea. Andrea Zelletta, per l’esattezza. Occhi scuri e capelli castani, veramente un bellissimo ragazzo. Dal profilo Instagram si può capire che è un modello. Uno di quelli bravi, perché ha sfilato già anche per Dolce&Gabbana.

Chi è Andrea Zelletta, il nuovo tronista di Uomini e Donne

Andrea Zelletta, il nuovo tronista di Uomini e Donne, è nato a Taranto, ma adesso vive a Milano. Vi si è trasferito per lavoro. Prima di questo lavoro da modello faceva il calciatore in Puglia, militava in Serie D. Poi, ad un certo punto, si è reso conto che la sua vita doveva prendere un’altra strada. Ma per quale motivo? Beh, un po’ come succede a gran parte degli aspiranti calciatori, Andrea ha subito due infortuni abbastanza gravi che ne hanno compromesso le prestazioni. Sentiva che qualcosa nel suo corpo era cambiato.

Doveva ricominciare da qualcos’altro e, così, ha pensato di trasferirsi a Milano per fare il personal trainer. Poi, però, come gli consigliavano tutti gli amici, ha preso a fare il modello. Dai campi di calcio, quelli sporchi e pieni di fango della Serie D, dunque, è passato ai salotti buoni di Milano. Quelli chic. Diventa modello. Viene subito notato da una delle agenzia di moda e spettacolo più importanti di Milano e sin da subito comincia a lavorare alla grande. La sua carriera è già a buon punto. Se adesso sfila per Dolce&Gabbana vuol dire che di strada ne ha fatta, no?

Andrea Zelletta: sbirciando su Instagram

Ha il profilo pubblico, Andrea Zelletta, essendo un personaggio ormai noto. Attualmente, tutti parlano di lui perché è stato appena annunciato come nuovo tronista di Uomini e Donne, programma molto seguito dagli italiani. E’ un ragazzo pieno di vita, Andrea, che ama i viaggi e l’avventura. In un video su Instagram lo si vede con in testa il caschetto mentre guida un quad sulla spiaggia. Non ci sono foto con ragazze sui social. In un’immagine c’è la didascalia che recita: “Follow your dreams”, ovvero “segui i tuoi sogni”. Per cui, possiamo pensare che sia un ragazzo che non si ferma molto facilmente davanti alle difficoltà e che crede in sé stesso e nelle proprie capacità.