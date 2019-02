Da Temptation Island a Uomini e Donne: Andrea Dal Corso ha fatto breccia nel cuore di moltissime followers. Lo abbiamo conosciuto come Tentatore di Temptation Island e era riuscito nel suo compito. Tra lui e Martina Sebastiani era scattato un bacio. Ora però lo vediamo seduto nel parterre di Uomini e Donne come corteggiatore voluto dalla Tronista Mara Fasone. Ma chi è Andrea Dal Corso?

Andrea Dal Corso: da Temptation Island a Uomini e Donne

Andrea Dal Corso, bello in modo assurdo (per citare Zoolander), lo abbiamo conosciuto nelle vesti di tentatore a Temptation Island. Il suo fascino era riuscito a fare breccia nel cuore di Martina Sebastiani, fidanzata di Giampaolo. Arrivati al falò di confronto con Filippo, Martina era uscita da sola e dopo poco aveva iniziato una relazione con Andrea Dal Corso. I due erano anche andati a Uomini e Donne insieme dicendo che fra loro c’era qualcosa, ma dovevano ancora definirlo. Pare che non ci fosse nulla di serio visto che Andrea Dal Corso ora è un corteggiatore di Uomini e Donne. Il ragazzo, infatti, è stato chiamato dalla tronista Mara Fasone e, dopo un primo momento di tentennamento, Andrew ha accettato. Lo vedremo così nelle prossime puntate di Uomini e Donne Trono Classico alle prese con il caratterino tutto pepe di Mara. Sarà lui il suo amore?

Andrea Dal Corso: età, biografia, carriera da modello e l’azienda vinicola

Scopriamo però qualcosa di più su Andrea Dal Corso. Ha 31 anni, è veneto e il suo lavoro è quello di imprenditore vinicolo. La sua carriera però ha spiccato il volo quando, nel 2016, ha partecipato a Mister Italia e ha conquistato la fascia di Uomo Ideale. Ma non è sempre stato tutto rose e fiori per Andrew. Infatti nel suo passato c’è l’ombra dell’obesità. Andrea è arrivato a pesare 130 chili. Poi ha deciso di cambiare vita. Letteralmente di rinascere e il suo successo è cominciato dalla riconquista del suo corpo e della sua vita personale. Ora Andrea Dal Corso è seguitissimo su Instagram, ha un fisico statuario e tutte le donne impazziscono per lui!

