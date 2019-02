Belen Rodriguez Sanremo Young, abito scollatissimo: pubblico in delirio

Belen Rodriguez è con Amanda Lear a Sanremo Young 2019 per fare da giudice d’onore nel programma condotto da Antonella Clerici in onda su Rai Uno. C’è un dettaglio nel suo abbigliamento che di sicuro avrà mandato fuori di testa tutti gli ospiti della serata. L’abito è molto scollato e Belen mette bene in mostra – questa sera – tutte le sue grazie. Il pubblico non può non apprezzare, lo vediamo dai commenti che arrivano alla foto pubblicata da Veronica Cozzani, sua mamma. Insomma, questa è una serata delle grandi occasioni e Belen Rodriguez non avrebbe mai voluto sfigurare.

Belen Rodriguez, abito scollato a Sanremo Young: pubblico in delirio

Abito color turchese, capelli lisci che scendono sulle spalle ed un gran bel sorriso stampato in volto. Trucco leggero, denti bianchissimi. Insomma, Belen Rodriguez è di una bellezza disarmante:

Veronica Cozzani, mamma di Belen, si sarà emozionata nel vedere sua figlia con Amanda Lear, icona dello show televisivo d’altri tempi. Una bellezza, Amanda, intramontabile. Sempre attuale e di altissimo livello in ogni salotto televisivo. Vederla insieme a sua figlia, per Veronica, sarà stato emozionante.

D’altronde, Belen Rodriguez è stata vicina a diversi personaggi famosi. Pertanto, la mamma può meravigliarsi solo fino ad un certo punto. E, anzi, adesso il personaggio famoso è proprio lei: Belen. Per cui, immaginiamo che anche per Amanda Lear sia stato un piacere essere al suo fianco in questa serata di Sanremo Young.

Belen Rodriguez appena tornata dall’Argentina

E’ appena tornata dalla sua tanto amata Argentina. Belen Rodriguez è stata lì con la sua amica inseparabile. Tornare nella sua madre patria è sempre un piacere. In questi giorni, abbiamo visto una Belu molto rilassata su Instagram. Possiamo affermare con certezza che i viaggi in sudamerica le fanno veramente bene.