Belen Rodriguez Sanremo Young: quell’immagine ‘volgare’ nei camerini

Belen Rodriguez è pronta, anzi, prontissima per Sanremo Young 2019. Finito il Sanremo, quello degli ‘old’ (vogliamo chiamarli così?), adesso si faccia spazio ai giovani. Questa sera sarà in onda il teen talent che, quest’anno, darà la possibilità al vincitore di conquistarsi un posto per Sanremo Giovani. Belen Rodriguez ed Amanda Lear saranno nella giuria di Antonella Clerici in onda questa sera su Rai Uno.

Belen è arrivata proprio oggi sul grande palcoscenico di Rai Uno per presentarsi a Sanremo Young. L’abbiamo vista nelle storie Instagram: in viaggio in auto per raggiungere il luogo. Poi, ovviamente, si è diretta nei camerini. Ed è lì che vediamo affisso un cartello con un messaggio molto particolare.

Belen Rodriguez e quell’immagine volgare: “Gli cascassero le pa**e”

Nei camerini di Sanremo Young fa freddo. Ebbene, sì, l’abbiamo capito guardando le storie Instagram di Belen Rodriguez. Infatti, ecco il messaggio che recita il cartello:

Una frase un po’ volgare, certo, ma sicuramente sarà uno ‘scherzo’ tra colleghi. E nutriamo dei dubbi anche sul fatto che l’abbia scritta lei stessa. Insomma, è molto più probabile che quel cartello sia sempre stato lì e che, adesso, siccome l’abbia fatta sorridere, l’abbia immortalato per condividerlo con i suoi follower. Beh, a questo punto, una domanda sorge spontanea: possibile che nei camerini di Sanremo Young faccia tutto questo freddo? E i riscaldamenti? Perché far arrivare gli addetti ai lavori ad augurare certe ‘sciagure’ a chi semplicemente dimentica di chiudere la porta? Ovviamente si fa per scherzare. Anche se, suvvia, un minimo di termosifoni o condizionatori dovrebbero esserci. Povera Belen Rodriguez, insomma, adesso si deve trovate a fare i conti anche col freddo. Appena tornata dall’Argentina, dove c’è il caldo, il sole e il mare.