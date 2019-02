Alessandro Borghi, attore noto per aver interpretato Stefano Cucchi nel film “Sulla mia pelle”.

Alessandro Borghi è nato il 19 settembre del 1986 a Roma. Cresciuto nel quartiere Eur di Roma, ha sempre avuto una grande passione per il cinema di Hollywood e per Leonardo DiCaprio che ha scelto come modello da seguire. Inizialmente ha esordito come stuntman, a Cinecittà, per poi far parti di piccoli sceneggiati. Quando poi ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo, l’attore non era particolarmente noto, ma il successo è arrivato grazie alle sue interpretazione in “Non essere cattivo” e “Suburra”.

Chi è Alessandro Borghi: carriera

Inizia a formarsi alla scuola di cinema Jenny Tamburi e fa uno stage su tecniche e metodi di improvvisazione e recitazione con Stefano Reali. Dopo aver lavorato come stuntman riesce ad ottenere dei piccoli ruoli in fiction e serie tv: “Nassiriya – Per non dimenticare”, “R.I.S. – Delitti imperfetti” nel 2007 e 2008. Partecipa inoltre a “Io e mamma” e “Ho sposato uno sbirro” nel 2007, “Don Matteo” nel 2009, “Sant’Agostino” e “Romanzo criminale – La serie” nel 2010. Fa il suo esordio al cinema soltanto nel 2011 con il film “Cinque”. Grazie alla sua interpretazione riesce ad ottenere poi ruoli da co-protagonista in “Roma criminale” (2013), “Suburra” (2015) e “Non essere cattivo” (2015). Nel 2016, invece, recita in “Il più grande sogno”. Uno dei suoi ultimi lavori l’ha visto nei panni di Stefano Cucchi in “Sulla mia pelle”, distribuito da Netflix e in Remo nel film “Il primo Re”.

Chi è Alessandro Borghi: vita privata

Borghi si ritiene una persona molto riservata, e non ha mai amato esporre la sua vita privata. Sappiamo che è fidanzato con la ballerina Roberta Pitrone, ex volto noto di Amici di Maria De Filippi. La coppia è sempre apparsa inseparabile, e molto innamorata.

