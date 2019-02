Claudia Gerini è una delle attrici più rinomate e apprezzate del cinema italiano, celebre per ruoli divertenti ma anche seri e profondi capaci di emozionare.

Claudia Gerini nasce il 18 dicembre 1971 a Roma. Ha sviluppato l’amore per la recitazione fin da piccola quando si divertiva insieme alle amiche ad organizzare spettacolini negli stabilimenti balneari di Ostia Lido. Compiuti tredici anni decide di iscriversi al concorso di Miss Teenager. Allenandosi tra le mura domestiche, cantando e ballando su un pezzo di Chaka-Khan, riesce ad ottenere il primo posto insieme con un’altra coetanea. Mentre frequenta il liceo classico, studia danza presso lo IALS di Roma e partecipa a vari spot televisivi.

Chi è Claudia Gerini: carriera

Nel 1987 fa il suo esordio come attrice al cinema nella commedia “Roba da Ricchi” (di Sergio Corbucci). Raggiunta la maggiore età inizia a farsi notare in tv nel programma “Non è la Rai”, celebre show ideato da Gianni Boncompagni. Tuttavia dopo soli tre mesi, l’attrice decide di lasciare il programma per dedicarsi ai corsi di sociologia e la recitazione. Dopo un breve periodo in Francia, viene scritturata da Francesco Apolloni per lo spettacolo teatrale “Angelo e Beatrice”. Proprio in quell’occasione viene notata da Carlo Verdone , che le propone la parte di Jessica in “Viaggi di nozze” (1995). L’anno successivo, insieme a Verdone, si ritrova nel romanzo “Sono pazzo di Iris Blond”. Successivamente continua a viaggiare per il mondo trovandosi come attrice sui set di numerosi film e nel 2003 si ritrova alla conduzione del Festival di Sanremo, insieme a Pippo Baudo e Serena Autieri. Dopo aver recitato con successo in diverse commedie, la sua strada prende di attrice prende una vena più drammatica nei film “Non ti muovere” di Sergio Castellitto, nel 2004 con “La passione di Cristo” di Mel Gibson e successivamente con “La sconosciuta” di Giuseppe Tornatore. Nel 2008 si riavvicina a Carlo Verdone nel film “Grande, grosso e Verdone” ed è ospite del Bellevue Hotel in “Aspettando il sole”. Tra i suoi ultimi lavori cinematografici ricordiamo “La leggenda di Kaspar Hauser”, la commedia “Com’è bello far l’amore” di Fausto Brizzi.

Chi è Claudia Gerini: vita privata

L’attrice italiana è madre di una bambina, Rosa, avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli e una di nome Linda nata invece dall’unione con l’ex leader dei Tiromancino.