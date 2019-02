Chiara Ferragni, pessima notizia per l’influencer: la drastica decisione spiazza tutti

Un colpo davvero basso per Chiara Ferragni. La nota influencer, infatti, domani 16 febbraio si sarebbe dovuta recare al reparto di Oncoematologia dell’ospedale di Padova per trascorrere del tempo con le giovani pazienti. Avrebbe dovuto ripetere, insomma, la sua masterclass di trucco avvenuta qualche giorno fa a Milano. Solamente che, questa volta, la situazione era completamente differente. Era tutto pronto. Mancavano davvero pochi giorni. Però, a due giorni dall’evento, l’influencer ha ricevuto un esito negativo. L’evento, quindi, non si farà più. A prendere questa drastica decisione il direttore generale dell’azienda ospedaliera. Il quale riteneva la presenza della Ferragni come inopportuna. Ma cerchiamo di capire meglio cos’è successo esattamente.

Per ulteriori news su Chiara Ferragni, Fedez, la loro vita privata, come procede la storia d’amore, le ultime dichiarazioni, i prossimi impegni lavorativi ed, infine, le sue foto più belle su Instagram –> clicca qui

Chiara Ferragni, pessima notizia per l’influencer: la drastica decisione spiazza tutti

Era davvero una bella iniziativa, bisogna ammetterlo. Chiara Ferragni, infatti, avrebbe potuto far trascorrere delle ore davvero gioiose alle giovani pazienti del reparto di Oncoemantologia dell’ospedale di Padova. Eppure, però, a pochi giorni dall’evento, il direttore generale dell’azienda ha posto il veto. L’iniziativa, infatti, era stata promosso dalla direttrice del reparto. Era stata contattata anche già Chiara. La quale ha mostrato sin da subito tutto il suo entusiamo. E d’altra parte non è assolutamente la prima volta che l’influencer si presta a tali richieste. Eppure, però, qualcosa è andato storto. Come dicevamo, infatti, il direttore generale ha ritenuto inopportuno l’arrivo dell’influencer. Come riporta Il Corriere della Sera, dietro a questa drastica decisione ci sarebbero delle motivazioni davvero incredibili. A detta del direttore, infatti, la partecipazione di Chiara avrebbe attirato l’attenzione dei media. Contrastando, di conseguenza, la tranquillità dell’azienda ospedaliera.