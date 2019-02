Tenersi in forma è uno dei vostri buoni propositi? Siete alla ricerca di qualcosa di semplice? Ecco tutti i consigli su come dimagrire camminando.

Sembrerà banale, ma uno dei metodi migliori per iniziare il proprio percorso salutista per mettersi in forma e perdere peso è camminare. La camminata infatti non solo è un toccasana per rimodellare il proprio corpo e iniziare a perdere peso gradualmente, ma è anche un modo per combattere le malattie cardiovascolari e ritrovare se stessi. Ovviamente tutto questo discorso regge se alle camminate si abbinano anche uno stile di vita sano e un’alimentazione corretta.

Dimagrire camminando: ecco le 5 modalità

La camminata è sicuramente meno impegnativa rispetto alla corsa, ma comunque ottima per iniziare a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Esistono diversi tipi di camminata diversi, ecco quindi 5 modalità che possono essere presi in considerazione:

Camminata sportiva

E’ un’azione che coinvolge tutto il corpo. Intensità, efficacia e tecnica sono le chiavi della camminata sportiva, un modo di camminare che è perfetto per chi vuole avvicinarsi per la prima volta allo sport e per coloro i quali vogliono magari riprendere l’attività sportiva dopo un lungo periodo di inattività. Meno impegnativa rispetto alla corsa, si basa su un passo potenziato a falcate piuttosto ampie. Il tutto avviene con un lavoro di sostegno e spinta delle gambe e con l’impulso dato dall’oscillazione delle braccia, piegate ad angolo retto.

Trekking

E’ un tipo di camminata dedicata a tutti gli amanti della natura e del tempo libero da passare all’aria aperta. Tra rive scoscese e pendii in montagna. Si tratta del modo ideale per ritrovare il contatto con se stessi e scoprire luoghi naturali protetti e selvaggi. Improvvisare però potrebbe rivelarsi molto rischioso; affidatevi a esperti e usate attrezzature tecniche.

Nordic Walking

Nasce in Finlandia come una sorta di allenamento estivo per gli atleti dello sci da fondo, il nordic walking è quel tipo di camminata che prevede l’uso di due bastoncini grazie ai quali si può aumentare la spinta incrementando poi il dispendio energetico e apportando grossi benefici anche a livello cardiocircolatorio.

Marcia frazionata

Alternare tratti di corsa ad altri a camminata veloce è il segreto per chi vuole iniziare a correre e magari porsi un traguardo ambizioso come quello della maratona. Alternando queste due modalità di running infatti, si avrà la possibilità di riprendere fiato quando il corpo necessità di riposarsi un momento, evitando affanni e trovando stimoli mentali per continuare con maggiore motivazione a correre/camminare velocemente.

Marcia afgana

Una disciplina creata intorno al 1980 da alcuni appassionati di Yoga che si ispira alla tecnica che permette ai pastori afgani di percorrere circa 700 km in due settimane. Il metodo unisce sport e meditazione e si basa sul sincronizzare gambe e respirazione a un ritmo di tre passi in tre passi: inspirando i primi tre ed espirando nei tre successivi, ripetendo i cicli intervallati da una breve apnea.

