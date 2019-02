Elena Morali nuda a letto col fidanzato: pubblico in delirio per lei

Elena Morali ha pubblicato un immagine di sé a letto con il suo fidanzato, Gianluca Fubelli. E’ praticamente nuda, e lui la copre con un braccio. Tuttavia, almeno qualcosa si è intravisto e si può affermare senza dubbio che il pubblico di Instagram abbia molto apprezzato lo scatto. Elena è senza dubbio una delle più belle showgirl della scena italiana. Spesso ospite da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, è una delle opinioniste più quotate del salottino Mediaset.

Elena Morali nuda a letto con Gianluca

San Valentino, il 14 febbraio, è una data importante per i fidanzati. Così, Elena ha deciso di dedicare questo post Instagram al suo fidanzato, Gianluca, che – specifica – non è con lei. Ecco, vediamo insieme il post:

“A te Valentino del mio Cuor, sempre vicini anche se lontani. (Questa volta per una giusta causa amore). Buon San Valentino!”: questo il testo del post di Elena Morali per il suo fidanzato, Gianluca. Un fidanzato molto fortunato visto che può avere al suo fianco una donna così bella e dolce come Elena.

Chi è Gianluca Fubelli, fidanzato di Elena Morali

Gianluca Fubelli è un comico molto conosciuto. Ha lavorato per molti anni a Colorado e adesso è conosciuto dal suo pubblico come Scintilla. E’ proprio a Colorado che ha conosciuto Elena Morali. Sì, perché lei era una delle vallette del programma. Elena ha avuto tanti fidanzati prima di Gianluca, si parla di un flirt addirittura con Mario Balotelli. Insomma, è sempre stata sotto i riflettori. Adesso, è ospite fisso di Barbara D’Urso nel suo talk show Pomeriggio Cinque. Ha partecipato a L’Isola dei Famosi, tra l’altro, ed è proprio per questo che viene spesso chiamata in causa quando si parla del programma condotto da Alessia Marcuzzi.

